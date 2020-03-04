Sınıra obüs sevkiyatı

- Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi aralıksız sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi aralıksız sürüyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gönderilen tırlara yüklenen obüsler İslahiye ilçesinden geçerek Hatay’ın Reyhanlı ilçesine doğru devam etti. Sevk edilen obüslerin Suriye bölgesinde devam eden “Bahar Kalkanı” harekatına destek amaçlı gönderildiği öğrenildi. (MGÖ-SD-
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım