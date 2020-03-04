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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Sınıra obüs sevkiyatı

Sınıra obüs sevkiyatı

OBÜSLERİN İSLAHİYE İLÇESİNDEN GEÇİŞİ

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Zırhlı Araç Gesi Askeri Birlik Hanlı 


- Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi aralıksız sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi aralıksız sürüyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gönderilen tırlara yüklenen obüsler İslahiye ilçesinden geçerek Hatay’ın Reyhanlı ilçesine doğru devam etti. Sevk edilen obüslerin Suriye bölgesinde devam eden “Bahar Kalkanı” harekatına destek amaçlı gönderildiği öğrenildi. (MGÖ-SD-
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