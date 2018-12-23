Sınıra komando sevkiyatı İzle

-Sivil tırların malzeme yüklü gecişi



( HATAY ) - Hatay'dan 200'e yakın komando ve askeri araç konvoyu Kilis'e doğru yola çıktı HATAY



- Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden, değişik birliklerden gelen 200'e yakın komando ve askeri araç konvoyu Kilis'e doğru yola çıktı. Kırıkhan ilçesinden gece saat 03.30'da yola çıkan komandoları taşıyan otobüslerin de aralarında olduğu, mühimmat ve askeri malzeme taşıyan çok sayıda araç Kilis yönüne hareket etti. Konvoy geniş güvenlik önlemleri altında geçerken, vatandaşlar da komando birliklerine alkışla karşılık destek verdi. Komandoların sınır karakollarına dağılmak üzere Elbeyli ilçesindeki üs bölgesine konuşlanacağı bildirildi.



