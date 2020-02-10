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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Sınıra 'kirpi' sevkiyatı

- Sınıra 'kirpi' sevkiyatı

Araçların gidişi

( HATAY ) - Sınıra "kirpi" sevkiyatı HATAY

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Askeri Konvoy Hanlı 


- Suriye sınırına mayın ile patlayıcı maddelere dayanıklı çok sayıda "kirpi" olarak bilinen zırhlı araçlar sevk edildi. Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen 'kirpi' denilen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Reyhanlı ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına geçiş yaptı. Gönderilen araçların ve personelin ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi. (ADM-
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