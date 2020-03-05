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05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Sınıra giden mültecilerin bulunduğu araç kaza yaptı, ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı

Sınıra giden mültecilerin bulunduğu araç kaza yaptı, ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı

YARALININ GÖRÜNTÜSÜ

İlk Müdahale Mülteci Kamera Sınır Kapısı Trol 

-VATANDAŞLARIN YARALIYI TAŞIMASI

( BURSA ) - Avrupa ölüme terk ediyor biz ölümden kurtarıyoruz BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan trafik kazısında Yunanistan sınırına gittikleri öğrenilen Suriye'li gençler yaralandı. Yaralı gençleri kucaklayarak el birliği ile yol kenarına taşıyan vatandaşlar Avrupa ile Türkiye'nin farkını bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye Avrupa'ya gitmek isteyen mülteciler için sınır kapılarını açmasının ardından Yunanistan üzerinden Avrupa ülkelerine gitmek isteyen mülteciler Yunanistan sınırına doğru hareketlerini sürdürüyor. Deniz yolu üzerinden Yunan Sahil Güvenliklerinin sert ve ölümcül müdahalesi ile karşı karşıya kalan göçmenler daha çok kara yolunu kullanıyor. Bursa genelinde yaşayan 175 bin Süriye'liden bazıları da Avrupa'ya gitmek için yola çıktı. İnegöl ilçesinden Edirne İpsala sınır kapısına gittikleri öğrenilen Suriyeli gurubu taşıyan araç kontrolden çıkınca yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada yaralanan Suriye'li gençlere yoldan geçen vatandaşlar müdahale etti. Yaralı Suriyelileri kucaklayıp el birliği ile yol kenarına taşıyan vatandaşlar, sınır kapısında mültecilere adeta zulmeden Yunanistan'a ve Avrupa ülkelerine ders verdi. O anlar ise saniye saniye İHA kamerasına yansıdı. Kazaya müdahale edip yaralı Suriye'lileri yol kenarına taşıyan vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyetini eleştiren Avrupa ülkeleri Yunanistan'ın sert müdahalesini görmezden geliyorlar. Burada bulunan mültecilere her zaman sahip çıkan bizler bir kez daha Avrupa'ya ders verdik diye konuştular.
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