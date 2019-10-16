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16 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sınıra çok sayıda tank ve zırhlı araç sevk edildi

Sınıra çok sayıda tank ve zırhlı araç sevk edildi

şehir içinde ilerleyen tanklar ve zırhlı araçlar

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Alabalık Şehir İçi Çakal 

-sevgi gösterilerinde bulunan kalabalık
-genel ve detaylar

( ŞANLIURFA )- Şehir içinden ilerleyen tanklar sınıra gitti- Tanklar sevgi gösterileri arasında sınıra gitti ŞANLIURFA

- Suriye sınırına çok sayıda zırhlı araç ve tank sevk edildi. Şehir içinde ilerleyen tanklar, vatandaşların sevgi gösterileri arasında sınır hattına girdi. Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde zırhlı araç ve tank hareketliliği yaşandı. 3’üncü Hudut Alay Komutanlığından çıkan tanklar, şehir içinde ilerleyerek Suriye sınırına gitti. Tankların şehirde ilerlemesi sırasında vatandaşlar da büyük sevgi gösterisinde bulundu. Tankların üzerindeki askerler de kalabalığı selamladı. Suriye’nin Telabyad kentine doğru giden tanklar, Türkiye tarafındaki sınır hattına girerek ilerledi.
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