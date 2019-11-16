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16 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sınıra askeri sevkiyat Haberi

Sınıra askeri sevkiyat Haberi

Askeri sevkiyattan görüntüler

( KİLİS -ÖZEL) KİLİS

Zırhlı Araç Askeri Konvoy Askeri Personel 


- Kilis’in Elbeyli ilçesinin Suriye sınırındaki birliklere, tank, zırhlı araç ile personel sevk edildi. Kilis’e takviye amaçlı gönderilen, tank, zırhlı araç ile askeri personel Kilis’in Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye sınırında görev yapmak üzere sınır karakollarına gönderildi. Elbeyli ilçesinden geçen askeri konvoy geniş güvenlik önlemleri altında sınır hattına geçiş yaptı.
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