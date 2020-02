‘Sinir ucu iltihabı’ hastası kadın yardım bekliyor

-Hasta Hariha Ayaz'dan görüntüler

- Eşinin bir an önce tedavi edilmesini isteyen Hasan Ayaz'ın konuşması

-Doğal ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan Harika Ayaz'ın konuşması

-Annesinin hastalığından dolayı okullu bırakmak zorunda kalan Meryem Ayaz'ın konuşması

-Ailenin yaşadığı evden görünütler

-Hastane raporlarının detayları

-Genel detaylar



( ŞANLIURFA )- Annesinin hastalığından dolayı okullu bıraktı ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da sinir ucu iltihabı, tıptaki adıyla ‘nöropati’ hastalığı nedeniyle yatalak hale gelen kadın çaresizce tedavi olmayı bekliyor. Merkez Eyyübiye ilçesi Gümüşkuşak Mahallesinde yaklaşık 3 yıl önce sinir ucu iltihabı, tıptaki adıyla ‘nöropati’ hastalığı nedeniyle yatalak hale gelen Harika Ayaz (52), tedavi olabilmesi için yardım elini bekliyor. Yüzde 95 engelli olan Ayaz, kendi başına doğal ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Annesinin hastalığından dolayı okullu bırakmak zorunla kalan Meryem Ayaz, annesinin bir an tedavi edilip eğitimine kaldığı yerden devam etmek istiyor. “Tek istediğim eşimin sağlığına kavuşmasıdır” Eşinin bir an önce tedavi edilmesini isteyen Hasan Ayaz, “Eşim 3 yıldır sinir hücresi hastalığına yakalanmış. Eşim iyileşmesi için hastane hastane geziyoruz. Doktorlar eşime çare bulamıyorlar. 3 yıl boyunca eşimin tedavi olabilmesi için geziyoruz. Maddi ve manevi olarak zor durumdayım. Benim kızım annesine yardımcı olmak için üniversiteyi terk etmek zorunda kaldı. Eşim kendi ihtiyaçlarını karşılanamıyor, mecburen biz yardımcı oluyoruz. Tek isteğimim şey eşimin eski sağlığına kavuşmasıdır. Türk doktorlarına güveniyorum, inşallah bu hastama bir çare bulurlar. Eşim sinir ucu iltihaplanma hastası diyorlar. Eşim tedavi olursa iyileşecek. Sağlık Bakanlığı, milletvekilleri, başkanlardan bize yardımcı olmalarını istiyorum. Eşim çok zor durumda. Eşim yüzde 95 engelli raporu var” dedi.

“Bir an önce tedavi olmak istiyorum” Doğal ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan Harika Ayaz, “ Cumhurbaşkanımızdan, Sağlık Bakanlığı’ndan ve doktorlardan rica ediyorum, beni tedavi etsinler. Ağrılarım çok var, dayanamıyorum. Gece gündüz sancı tutuyor. Elim ayağım tutamıyor, konuşamıyorum. Tek ricam bir an önce tedavi olmak istiyorum” şeklinde konuştu.

“Anneme yardım etmek için okullu bıraktım” Annesinin hastalığından dolayı okullu bırakmak zorunda kalan Meryem Ayaz da, “Üniversite sınavına hazırlanıyordum. Annemin hastalığından dolayı okulu terk etmek zorunda kaldım. Doktorlardan ricam, annemin tedavi etsinler. Maalesef okula gidemiyorum annem hasta olduğundan dolayı yardım ediyorum. Anneme yemek yediriyorum, kaldırıyorum, ihtiyaçlarını karşılıyorum” diye konuştu.





