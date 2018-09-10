Sınır ötesine insani yardım - KİLİS

- İHH Kilis Koordinasyon Merkezi tabelası - Yardım taşıyan tırlardan detaylar - İHH Kilis Koordinasyon Merkezi Basın Danışmanı Yakup Alaca, açıklaması - Tırların uğurlanmasıSınır ötesine insani yardım - İHH İnsani Yardım Vakfınca temin edilen 5 tır insani yardım malzemesi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Suriye'ye gönderildiKİLİS (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından temin edilen 5 tır insani yardım malzemesi, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Suriye'ye gönderildi.İHH Kilis Koordinasyon Merkezi Basın Danışmanı Yakup Alaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardımların son günlerde saldırıların yoğunlaştığı İdlib bölgesinde dağıtılacağını belirtti. Hayırseverlerin desteğiyle alınan yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını anlatan Alaca, bölgede çatışmaların yoğunlaşmasıyla ihtiyaçların da arttığını ifade ederek, şunları kaydetti:"Yardım faaliyetlerimiz savaşın başladığı ilk günden bu yana aralıksız olarak devam ediyor. Bugün de Kilis 'ten İdlib'e 5 tır gıda yardımını Suriye tarafına geçireceğiz. Şu anda İdlib'te 3 milyondan fazla insan yaşamaktadır. Saldırılar artmış durumda, bu insanlara acil battaniye, çadır, un gibi çeşitli temel ihtiyaç malzemeleri lazım. Hayırseverlerimizin desteğiyle temin edilen bu yardımları asıl sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yardımların bundan sonra da devam etmesi için hayırseverlerimizin desteğini çekmemesini istiyoruz."Daha sonra hazır bekleyen tırlar, Suriye'ye gitmek üzere yola çıktı.