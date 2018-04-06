Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Sınır ötesine insani yardım - KİLİS

Sınır ötesine insani yardım - KİLİS

- Yardım tırlarından detaylar - Deniz Feneri Derneği Afet Koordinasyon Sorumlusu Doğan Selçuk'un konuşması - Tırların Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelmesi - Deniz Feneri Derneğince temin edilen 7 tır insani yardım malzemesi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Suriye'ye gönderildiKİLİS (AA) - Kilis 'te Deniz Feneri Derneği tarafından başlatılan kampanya kapsamında toplanan insani yardım malzemeleri Suriye'ye yollandı.Çeşitli illerden temin edilen 7 tır insani yardım malzemesi, Öncüpınar Gümrük Kapısı yakınlarına getirildi.
Tırlar burada düzenlenen törenin ardından Suriye'ye uğurlandı.Derneğin Afet Koordinasyon Sorumlusu Doğan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardımların terörden arındırılan bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine gönderildiğini belirtti.
Selçuk, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile bölgenin güvenli hale gelmesinin ardından çalışmalara hız verdiklerini ifade ederek, "Öncelikle her iki harekatta şehit olan güvenlik güçlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. Operasyonlar sonucu bölge güvenli hale geldiği için sivil toplum kuruluşlarımız çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Biz de dernek olarak bugün Suriye'ye 7 tır insani yardım göndereceğiz. Tırlarımızda 59 ton patates, 1100 koli gıda ile temizlik malzemesi, kıyafet ve battaniye yüklü." diye konuştu.
Bağışlarla alınan malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını vurgulayan Selçuk, gümrük kapısındaki işlemlerin ardından tırdaki yardım malzemelerinin, tampon bölgedeki Suriye plakalı araçlara nakledilip, özellikle Halep'e bağlı güvenli bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını sözlerine ekledi.

Güvenli Bölge Güvenlik Güçleri Yardım Malzemesi Gümrük Kapısı İnsani Yardım 

İlgili Foto Galeriler
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı