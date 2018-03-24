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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sınır ötesine insani yardım - KİLİS

Sınır ötesine insani yardım - KİLİS

- Yardım malzemelerinden detay - Yardım kolilerinin taşınması - Said Derneği Başkanı Mahmut Uveys'in konuşması - AFAD Kilis İl Müdürü Adil Şiraz'ın konuşmasıSınır ötesine insani yardım - AFAD ve Said Derneği iş birliğinde Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine 3 tır insani yardım malzemesi gönderildiKİLİS (AA) - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Said Derneği iş birliğinde terörden arındırılan Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine 3 tır insani yardım malzemesi ulaştırıldı.Said Derneği Başkanı Mahmut Uveys, AFAD Kilis İl Müdürlüğü önünden düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kilis Valiliğinin koordinasyonunda bölgeye 2 bin koli yardım gönderdikleri söyledi.

Kolilerin içerisinde gıda ve hijyen maddeleri bulunduğunu belirten Uveys, "Bu bir başlangıç. Bu bölgelerdeki kalkınmaya destek olacağız. Mazlum halkın kalınması için yardım etmeye devam edeceğiz." dedi.
AFAD Kilis İl Müdürü Adil Şiraz da yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Şiraz, "Tüm ekip ve ekipmanlarımızla sahadayız. Terörden arındırılan tüm bölgelerde Suriye halkının yanındayız." ifadesini kullandı.Konuşmaların ardından yardım malzemesini taşıyan tırlar, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye'deki bölgelere yola çıktı.

Yardım Malzemesi Bakanlık İnsani Yardım 

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