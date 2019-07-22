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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sinir krizi geçiren kadın önce evi yaktı sonra balkona çıkıp dans etti İzle

Sinir krizi geçiren kadın önce evi yaktı sonra balkona çıkıp dans etti İzle

-Sinir krizi geçiren kadın balkondan aşağı eline geçirdiklerini atarken

Acil Servis Psikoloji 112 Acil Servis Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

--İtfaiye ekipleri
--Yerde atılan eşyalar

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’un Bafra ilçesinde girdiği bunalım sonrası evini ateşe veren kadın güçlükle sakinleştirildi. Olay, Altınkaya Mahallesi Aktaş Sokak’ta 3 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan Ayşe Şimşek, sinir krizi geçirerek evi ateşe verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve polise kapıyı açmayan Ayşe Şimşek, balkondaki saksıları, sandalyeleri eline ne geçirdiyse sokağa atmaya başladı.
Kapıyı kırarak açan polis ekipleri kadını zorla sakinleştirdi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Ayşe Şimşek, ise olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.
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