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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Sınır karakolunda bayramlaşma

Sınır karakolunda bayramlaşma

Komutanın tekmil alması

Kutlay Termal Kamera Kamera Bayramlaşma Telefon Görüşmesi 

-Yarbay Ünal Özkan Bulut'un konuşması
-Yarbay Bulut'un askerler bayramlaşması
-Askerlerin silah alması detay
-Askerlerin doldur boşalt yapması
-Nöbet tutan askerin ailesiyle telefon görüşmesi
-Sınırda nöbet tutan kobra aracı detay

( HATAY - ÖZEL)- Hatay'daki 3. Hudut Taburu, Hamut tepe Hudut Karakolu'nda vatani görevini yapan er ve erbaşlar, Suriye sınırına sıfır noktasında, vatanı korumanın mutluluğuyla bayramda da kutsal görevlerini yerine getiriyor- Mehmetçik, sabah içtima yerine geçerek önce arkadaşları ve komutanlarıyla ardından telefonla aradıkları aileleriyle bayramlaştı HATAY

- Hatay’daki 3. Hudut Taburu, Hamuttepe Hudut Karakolu’nda vatani görevini yapan er ve erbaşlar, Suriye sınırına sıfır noktasında vatanı korumanın mutluluğuyla bayramda da kutsal görevlerini yerine getiriyorlar. Mahmetçik, telefonla görüşerek aileleriyle bayramlaştı. Suriye'nin Türkmendağı Bölgesinin karşısında yer alan ve sınıra yaklaşık 500 metre mesafede bulunan Hamuttepe Sınır Karakolu'nda bayram sevinci yaşandı. Mehmetçik, sabah içtima yerine geçerek önce arkadaşları, ardından da komutanlarıyla bayramlaştı. 3. Hudut Taburu Piyade Yarbay Ünal Özkan Bulut, askerleri selamladıktan sonra tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı. Karakol bahçesinde düzenlenen bayramlaşmada askerlere hitap eden 3. Hudut Taburu Piyade Yarbay Ünal Özkan Bulut, "Bu bayram belki de hayatınızda unutamayacağınız tek bayram olacak. Çünkü bayramı sınır hattında asker ocağında kutluyorsunuz. Göğüslerinizi kabartın çünkü sizler var olduğunuz sürece Türkiye Cumhuriyeti devleti ve onun kahraman milleti aileniz sevdikleriniz daha nice bayramlarını evlerinde huzurlu bir şekilde geçirecekler" dedi.
Komutanları ile bayramlaşan askerler, törenin ardından görev yerlerine dağıldılar. Askerler, ailesinden uzakta "buruk ama gururlu" bir bayram yaşadı. Kimi sınırı gören kulede dürbünden ve termal kameralardan hareketliliği saniye saniye izlerken, bazı askerler de karakol çevresindeki nöbet yerlerindeki mevzilerine geçti. Askerlerin bazıları da, ailelerinin bayramını kutlayabilmek için telefonlara koştu. Askerler, anne ve babalarının bayramlarını kutladı. (ADM-
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