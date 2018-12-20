Sınır kapılarındaki geçişler hızlandırılacak - EDİRNE
- Kapıkule Sınır Kapısı ve tır kuyruğundan görüntüler - Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaman Ocak: - "Kapıkule tır parkının genişletilmesi ve 'tek durak' geçiş sistemiyle ilgili projemiz hazır. Bu projeler hayata geçirilirse Kapıkule'de çok daha güzel şeyler olacak"EDİRNE (AA) - Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaman Ocak, Kapıkule tır parkının genişletilmesi ve "tek durak" geçiş sisteminin hayata geçirilmesiyle Kapıkule'de araç kuyruklarının azalacağını söyledi.
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle "Ticaretin Kolaylaştırılması ve Gümrük Uygulamaları" konulu toplantı düzenlendi. ETSO Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Yaman Ocak, sınır kapılarındaki araç kuyruklarının azalması, geçişlerin hızlanması ve problemlerin ortadan kalkması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Bunlarla ilgili bazı projeler hazırlandığını belirten Ocak, şunları kaydetti:"Kapıkule tır parkının genişletilmesi ve 'tek durak' geçiş sistemiyle ilgili projemiz hazır. Önümüzdeki günlerde hayata geçecek. Bu projeler hayata geçirilirse Kapıkule'de çok daha güzel şeyler olacak. Çıkış sayısının daha fazla artması aynı zamanda Bulgaristan tarafına da bağlı. İki tarafın da irade göstermesine bağlı. Bulgaristan'da şu anda 10 peron var. Tır kuyrukları, sınır kapıları için her zaman problem olmuş bir durum. Ülke ihracatı da her gün artıyor ve buna bağlı olarak yurt dışına giden tır sayısı da artıyor. Bu durum da kapılardaki yoğunluğun bir sebebi. Geçtiğimiz yıl günde 800 tırın çıkışına sevinirken şu anda 850 tır çıkışını az görüyoruz. Yapılan projeler kapılardaki yoğunluğun azaltılması için. 25 Aralık'tan itibaren Ukrayna, Moldova, Rusya ve Belarus'a gidecek tırlar Hamzabeyli Sınır Kapısı'na yönlendirilecek. Amacımız geçişleri hızlandırmak, ihracatçı ve nakliyecilerin mağduriyetini ortadan kaldırmak."Ocak, son dönemlerde Bulgaristan varışlı tırların Hamzabeyli Sınır Kapısı'na yönlendirildiğini ifade ederek ancak nakliye firmalarının Hamzabeyli Sınır Kapısı karşısında bulunan Lesovo Sınır Kapısı'ndan sonraki yolların elverişsiz olmasından dolayı kuyrukta bekleme pahasına Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih ettiğini anlattı. Edirne 'ye gelen yabancı turist sayısında da artış olduğunu belirten Ocak, Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen turistlerin sınır kapılarında bekleme sürelerinin azaltılması için de çalışma yaptıklarını dile getirdi.ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt ise sınır kapılarındaki geçişlerde zaman zaman sorunlar yaşanabildiğini vurgulayarak, " Edirne 'de gümrüklerde iş adamlarının yaşadığı sıkıntılar ve geçişlerdeki problemlerle ilgili hem nakliyatçılarımız hem de esnaftan gelen taleplerle alakalı sık sık Gümrük Başmüdürümüzle bir araya gelerek sorunların çözümleri anlamında toplantılar yapıyoruz. Bugün de bu genişletilmiş toplantıyla sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı." diye konuştu.