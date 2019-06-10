Sınır hattındaki kurumuş otlar alev alev böyle yandı

-Söndürme çalışmalarından görüntüler



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin sınır komşusu olan Rasulayn’da başlayan tarla yangını sınırlarımız içerisinde bulunan kurumuş otlara sıçradı. Edinilen bilgiye göre, Suriye’nin Rasulayn ilçesinde Türkiye sınırına yakın bölgede ekili arazide başlayan yangın rüzgarın yardımıyla sınır hattımıza sıçrayınca bir anda demiryolları hattını da içerisine alan bölgede yangın çıktı. Tutuşan kuru otları ve çalılar itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik bir çalışması sonucu söndürülerek kontrol altına alındı. Soğutma çalışmasının ardından itfaiye ekipleri bölgeden ayrıldı. Yangını söndürme işlemi esnasında yangının sınır hattında bulunması nedeniyle askerler geniş güvenlik tedbiri aldı.

