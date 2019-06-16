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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Sınır Hattında 'canlı bomba' yeleği ve patlayıcı ele geçirildi

Sınır Hattında 'canlı bomba' yeleği ve patlayıcı ele geçirildi

İL jandarma komutanlığı cehpe görüntüsü

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-genel ve detaylar
-Sınır Hattından görüntüler
-genel ve detaylar
-askeri araçların devriye gezmesi
-genel ve detaylar
-köyün tabelasından detay

( KİLİS ) Sınır Hattında "canlı bomba" yeleği ve patlayıcı ele geçirildi KİLİS

- Kilis'in Elbeyli ilçesi Suriye sınır hattında terör örgütü PYD/PKK'ya ait olduğu değerlendirilen "canlı bomba" yeleği ile yaklaşık 5 kilogram TNT patlayıcı madde bulundu. Suriye'den Türkiye’ye yasa dışı yollarla kente silah ve mühimmat getirildiği istihbaratı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elbeyli ilçesine bağlı Çangallı köyü Suriye sınır hattında terör örgütü PYD/PKK'lı teröristlere ait "canlı bomba" yeleği ve patlayıcılar olduğunu tespit etti. Bir "canlı bomba" yeleği ve yaklaşık 5 kilogram TNT patlayıcı madde ele geçirdi. “Canlı bomba" yeleği ve patlayıcı malzemeleri getiren şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlattı.
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