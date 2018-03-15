Sınır güvenliği için toplantı yapıldı - VAN

- Türkiye ve İran arasındaki sınır güvenliğine yönelik alt komite toplantısı - Toplantıdan genel görüntüler - Van Valisi Murat Zorluoğlu'nun konuşması Van 'da sınır güvenliği için toplantı yapıldıVAN (AA) - Van 'da, Türkiye ve İran arasındaki sınır güvenliğine yönelik alt komite toplantısı düzenlendi. Türkiye - İran Alt Güvenlik Komite Toplantısı, Van Valiliği Ali Paşa Salonunda yapıldı. Van Valisi Murat Zorluoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye ve İran hudut makamları arasındaki ilişkilerin her geçen gün karşılıklı olarak iyiye gittiğini ifade etti. Uzun süredir yapılamayan alt güvenlik komite toplantısına bugün itibarıyla tekrar başlandığını ve bunun memnuniyetini yaşadıklarını ifade eden Zorluoğlu, şöyle konuştu:"Bu toplantıların bundan sonra iki ayda bir planlandığı gibi düzenlenmesini için elimizden geleni yapacağız. İki vilayet arasında temel sorunlar arasında gördüğümüz insan kaçakçılığı, akar yakıt kaçakçılığı, hayvan ve uyuşturucu kaçakçılığı, bir de ülkenin ortak sorunu olan terörü konuşmak üzere bir araya geldik. Aynı zamanda Kapıköy Sınır Kapısı'ndan karşılıklı olarak geliş ve gidişlerin kolaylaştırılmasına yönelik bazı önerilerimiz ve tavsiyelerimiz olacak."Toplantıya, İran tarafından Batı Azerbaycan Eyaleti Genel Vali Yardımcısı ve Hoy Fermandarı Seyit Muhammed Abidi katıldı.