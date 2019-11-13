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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sınır dışı edilen YTS'nin tampon bölgede bekleyişi sürüyor - EDİRNE İzle

Sınır dışı edilen YTS'nin tampon bölgede bekleyişi sürüyor - EDİRNE İzle



: - Pazarkule Sınır Kapısı'ndan görüntüler - ABD vatandaşı Muhammad Darwis B'den görüntülerSınır dışı edilen YTS'nin tampon bölgede bekleyişi sürüyor - Türkiye'den sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçının Türk - Yunan tampon bölgesinde bekleyişi devam ediyorEDİRNE (AA) - Türkiye'den sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçının (YTS) Türkiye - Yunanistan tampon bölgesinde bekleyişi sürüyor.Önceki gün işlemlerinin tamamlanması sonrası Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı edilen ABD vatandaşı YTS Muhammad Darwis B. Yunanistan tarafından kabul edilmemişti.Geceyi tampon bölgede bir araç içerisinde geçiren Ürdün uyruklu Muhammad Darwis B'nin tamponda bekleyişi devam ediyor.Gümrükten her iki ülkeye geçişte araçla gidişlerde herhangi bir aksaklık olmamasına rağmen yaya geçişlerine izin verilmiyor.Öte yandan haber ajansların temsilcilerinin de olduğu gazeteci grubu, yabancı teröristin bekleyişini görüntülemek için bölgede bulunuyor.

Savaşçı Nani Gesi Tampon Bölge Sınır Dışı 

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