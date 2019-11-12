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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Sınır dışı edilen YTS'nin tampon bölgede bekleyişi sürüyor - EDİRNE

Sınır dışı edilen YTS'nin tampon bölgede bekleyişi sürüyor - EDİRNE

- Tampon bölgeden görüntülerSınır dışı edilen YTS'nin tampon bölgede bekleyişi sürüyorEDİRNE (AA) - Türkiye'den sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçının (YTS) Türk - Yunan tampon bölgesinde bekleyişi sürüyor.Dün işlemlerinin tamamlanması sonrası Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı edilen ABD'li YTS Muhammad Darwis B. (39) tampon bölgede bir süre beklemişti.Daha sonra Yunanistan'a geçmeye karar veren YTS, Yunan makamlarınca kabul edilmemişti.Geceyi tampon bölgede bir araç içerisinde geçiren Muhammad Darwis B'nin tampon bölgede bekleyişini sürdürüyor.Bölgede çok sayıda uluslararası haber ajansların temsilcilerinin de olduğu gazeteci grubu, yabancı teröristin bekleyişini görüntülemek için bölgede bulunuyor.

Savaşçı Gesi Uluslararası Tampon Bölge Sınır Dışı 

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