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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
Sınır birliklerine zırhlı araç takviyesi

Sınır birliklerine zırhlı araç takviyesi

Konvoydan görüntüler

Zırhlı Araç İdlib Araç Konvoyu Askeri Birlik Hanlı 

-araçlardan detay görüntüler

( HATAY ) HATAY

- Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi aralıksız sürüyor.Türkiye'nin farklı bölgelerinden gönderilen yaklaşık 30 araçlık, tank ve zırhlı personel taşıyıcı geniş güvenlik önlemleri arasında Suriye sınırına sevk edildi. Kırıkhan ilçesinden geçen konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine doğru hareket etti. Askeri araç konvoyunun Hatay'ın Reyhanlı ilçesi sınırından geçerek Suriye'ye gireceği ve İdlib'deki gözlem noktasında konuşlandırılacağı öğrenildi.
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