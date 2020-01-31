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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Sınır birliklerine tank ve ZPT sevkiyatı

Sınır birliklerine tank ve ZPT sevkiyatı

Tankların geçişi

( HATAY ) HATAY

Zırhlı Araç Askeri Birlik 


- Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.Ülke genelindeki çeşitli birliklerden gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT) Hatay’ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Tırların üzerine yüklenmiş askeri tanklar ve ZPT araçları güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine doğru hareket etti.Askeri araçların Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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