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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
- Sınır birliklerine tank sevkiyatı

- Sınır birliklerine tank sevkiyatı

Tankların askeri tıra yüklenmesi

-Tırların geçişi

( HATAY ) Sınır birliklerine tank sevkiyatı HATAY

- Hatay’da sınır birliklerine tank sevkiyatı yapıldı. Bir süre önce değişik birliklerden gelen ve Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde konuşlu olan tanklar bugün Suriye sınırında konuşlandırılmak üzere askeri tırlara yüklenerek doğru yola çıktı. Şehir merkezinde güvenlik önlemleri altında götürülen tankların Hatay’daki sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
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