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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sınır birliklerine sevkiyat devam ediyor İzle

Sınır birliklerine sevkiyat devam ediyor İzle

Askeri araçların geçişi

( HATAY ) HATAY

Komando Dolar Askeri Araç 


- Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkiyatı sürüyor. Takviye amaçlı gönderilen sevkiyat sabahın erken saatlerinde Hatay'a ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri alınarak taşınan 20’nin üzerindeki ZPT askeri araçların ve komandoların, Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır birliklerine sevk edileceği öğrenildi. (ELF-
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