Sınır birliklerine obüs sevkiyatı Haberi

Kırıkhan ilçesinden geçen TIR'lara yüklü obüslerin geçişi
-çevreden görüntü -güvenlik önlemlerinden görüntü
( HATAY ) HATAY
- Hatay'dan Suriye sınırında bulunan sınır birliklerine askeri sevkiyatlar devam ediyor. Bugün öğleden sonra yaklaşık 15 askeri tıra yüklü obüs ve tank, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır birliklerine doğru hareket ettiler.
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