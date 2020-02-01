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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sınır birliklerine obüs sevkiyatı

Sınır birliklerine obüs sevkiyatı

Kırıkhan ilçesinden geçen TIR'lara yüklü obüslerin geçişi

-çevreden görüntü
-güvenlik önlemlerinden görüntü

( HATAY ) HATAY

- Hatay'dan Suriye sınırında bulunan sınır birliklerine askeri sevkiyatlar devam ediyor. Bugün öğleden sonra yaklaşık 15 askeri tıra yüklü obüs ve tank, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır birliklerine doğru hareket ettiler.
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