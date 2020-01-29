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29 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Sınır birliklerine komando ve malzeme sevkiyatı

Sınır birliklerine komando ve malzeme sevkiyatı

Askeri araçların geçişi

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Komando Hanlı 

-komando personellerin geçişi
-malzeme taşıyan tırların geçişi

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Türkiye’nin değişikli birliklerinden Hatay'da sınır noktalarında görevlendirilmek üzere takviye olarak komando ve malzeme sevkiyatı başladı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden Suriye sınırına yakın bölgelerine sevk edilmek üzere zırhlı araçlar, askeri komando ve tırlar ile malzeme taşıyıcı olmak üzere toplamda 10 araçlık konvoy İslahiye ilçesinden geçiş yaptı. Reyhanlı Zeytin Dalı Sınır Kapısı'ndan Suriye’ye geçiş yapacağı öğrenilen konvoy geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Kırıkhan’a doğru devam etti.
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