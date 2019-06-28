Sınır birliklerine komando sevkiyatı - HATAY Video
- Sınır birliklerine sevk edilen askeri araçlar - Askeri araçlara binmek için hazırlık yapan komandolardan detaySınır birliklerine komando sevkiyatıHATAY (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.Çeşitli bölgelerden Hatay 'a zırhlı araçlarla sevk edilen çok sayıda komando, Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır birliklerine doğru hareket etti.Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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