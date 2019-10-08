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08 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Sınır birliklerine komando sevkiyatı - HATAY

Sınır birliklerine komando sevkiyatı - HATAY

- Sınır birliklerine sevk edilen komandoları taşıyan otobüs ve askeri araçlardan oluşan konvoyun Kırıkhan ilçesinden geçişinden görüntüler - Konvoyun güvenlik önlemleri eşliğinde geçişlerinden görüntülerSınır birliklerine komando sevkiyatıHATAY (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi sürüyor.Çeşitli bölgelerden Hatay 'a gelen çok sayıda komando, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden geçerek Gaziantep istikametine doğru hareket etti.Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.Öte yandan, bazı askeri helikopterlerin sınırda uçuş yaptığı görüldü.

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