Sınır birliklerine komando sevkiyatı - HATAY

- Sınırına sevk edilen askeri araçların Kırıkhan ilçesinden geçişiSınır birliklerine komando sevkiyatıHATAY (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye sınırındaki askeri birliklere komando sevk edildi.Çeşitli bölgelerden zırhlı araçlarla Hatay 'a gönderilen çok sayıda komando, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden geçerek sınır birliklerine doğru hareket etti.Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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