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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Sınır birliklerine komando sevkiyatı - HATAY

Sınır birliklerine komando sevkiyatı - HATAY

- Sınır birliklerine sevk edilen askeri araçlar - Askeri araçlara binmek için hazırlık yapan komandolardan detaySınır birliklerine komando sevkiyatıHATAY (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.Çeşitli bölgelerden Hatay 'a zırhlı araçlarla sevk edilen çok sayıda komando, Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır birliklerine doğru hareket etti.Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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