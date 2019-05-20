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20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sınır birliklerine komando sevkiyatı - HATAY

Sınır birliklerine komando sevkiyatı - HATAY

- Sınır birliklerine sevk edilen askeri araçların Kırıkhan'dan geçişiSınır birliklerine komando sevkiyatıHATAY (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.Türkiye'deki çeşitli bölgelerden Hatay 'a zırhlı araçlarla sevk edilen çok sayıda komando birliği, Kırıkhan’dan geçerek sınır birliklerine doğru harekat etti.Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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