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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Araçların geçişi

( HATAY ) HATAY

Komando Askeri Birlik 


- Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı. Ülke genelindeki çeşitli birliklerden gönderilen 30 zırhlı personel taşıyıcı araç Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Komando yüklü zırhlı personel taşıyıcı araçlar güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine doğru hareket etti.
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