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01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sınır birliklerine gece sevkiyatı devam ediyor

Sınır birliklerine gece sevkiyatı devam ediyor

Zırhlı Personel Taşıyıcı araçların sınırdan geçişi

( ADANA ) ADANA

Dolar Askeri Araç Askeri Personel 


- Türk Silahlı Kuvvetleri’nin(TSK), Hatay Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkiyatı sürüyor. Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden Suriye sınırına 30’un üzerinde Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) askeri araç geniş güvenlik önlemleri eşliğinde taşındı. Komandoların da aralarında bulunduğu askeri personelin Kırıkhan üzerinden sınır birliklerine sevk edildiği öğrenildi.
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