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09 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sınır birliklerine askeri sevkiyat sürüyor - KİLİS

Sınır birliklerine askeri sevkiyat sürüyor - KİLİS

- Askeri araçların Gaziantep istikametine doğru geçişiKİLİS (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi sürüyor.Çeşitli bölgelerden daha önce Kilis 'e gönderilen askeri araçlardan oluşan konvoy, Elbeyli ilçe merkezinden geçerek Gaziantep istikametine doğru hareket etti.Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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