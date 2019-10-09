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09 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sınır birliklerine askeri sevkiyat sürüyor - KİLİS

Sınır birliklerine askeri sevkiyat sürüyor - KİLİS

- Askeri araçların geçişiSınır birliklerine askeri sevkiyat sürüyorKİLİS (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve araç takviyesi sürüyor.Çeşitli bölgelerden gelen komando birlikleri ve mayına dayanıklı kirpiler, Kilis sınırına doğru hareket etti.Komando ve araçların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Komando Askeri Birlik 

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