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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sınır birliklerine askeri araçlarla ZPT sevkiyatı

Sınır birliklerine askeri araçlarla ZPT sevkiyatı

Askeri araçların Kırıkhan'dan geçişi

( HATAY )- Ülke genelindeki çeşitli birliklerden gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcılar Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı HATAY

Zırhlı Araç Askeri Araç Askeri Birlik 


- Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.Ülke genelindeki çeşitli birliklerden gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcılar Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Tırların üzerine yüklenmiş askeri tanklar ve ZPT araçları güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine doğru hareket etti.Askeri araçların Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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