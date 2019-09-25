Sınır birliklerine 11 tonluk beton blok sevkiyatı - HATAY Haberi
- Üretim alanı - Sevkiyat - YüklemeSınır birliklerine 11 tonluk beton blok sevkiyatı - Sınır birliklerine, roket ve güdümlü füze saldırılarına karşı dayanıklı 40 tırlık beton blok sevkiyatı yapıldıHATAY (AA) - Hatay 'da, Suriye sınırındaki birliklere roket ve güdümlü füze saldırılarına karşı dayanıklı 40 tırlık beton blok sevkiyatı yapıldı.Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib'teki gözlem noktaları için hazırlanan 30 tır beton blok, Hatay 'ın Reyhanlı ilçesine geldi.Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan tırlardaki roket ve güdümlü füze saldırılarına karşı dayanıklı beton blokların, 4 metre yüksekliğinde ve 11 ton ağırlığında olduğu öğrenildi.Öte yandan, Afrin sınırındaki birliklere de 10 tırlık beton blok sevkiyatı yapıldığı gözlendi.
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