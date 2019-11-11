Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sınıfta bayılan kız öğrenci hastanede hayatını kaybetti

Sınıfta bayılan kız öğrenci hastanede hayatını kaybetti

Zehra Acar'ın okulu

İlk Müdahale Adli Tıp Öğretmenler Öğretmen Adli Tıp Kurumu 

-Okuldan genel ve detay
-Okul önünde ağlayan arkadaşları
-Genel ve detay görüntü
-Adana Şehir Hastanesi dış görüntüsü

( ADANA )- Adana'da 10. sınıf öğrencisi Zehra Acar kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı ADANA

- Adana'da sınıfta bayılan kız öğrenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay Sarıçam ilçesinde bulunan Fatma Zehra İmam Hatip Anadolu Lisesinde meydana geldi. İddiaya göre 10. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Zehra Acar sabah okula geldi. Derslere giren Acar, saat 10.55'te sınıfta ders işlendiği sırada bayıldı. Acar, öğretmenin çağırdığı ambulans ile hemen Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Acar kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Zehra Acar'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna gönderildi. Acar'ın ölüm nedeni yapılan otopsiden sonra ortaya çıkacak. Bu arada, Zehra Acar'ın arkadaşları ve öğretmenleri de okulda gözyaşlarına boğuldu. (FKE-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Adli Tıp Kurumu Önünde Acılı Bekleyiş SürüyorAdli Tıp Kurumu Önünde Acılı Bekleyiş Sürüyor
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
İzmir'de Acı Bekleyişİzmir'de Acı Bekleyiş
Geriye Gözyaşı Ve Ağıt Kaldı...Geriye Gözyaşı Ve Ağıt Kaldı...
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı