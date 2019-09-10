Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Sınıfın asma tavanındaki kartonpiyer öğrencinin üzerine düştü

Sınıfın asma tavanındaki kartonpiyer öğrencinin üzerine düştü

okul önünden detaylar

( KAYSERİ -1) KAYSERİ

Polis Hastane Polis Ekipleri 


- Kayseri'de ders esnasında üzerine asma tavandaki kartonpiyer düşen 1 öğrenci yaralandı. Olay, Demokrasi mahallesinde bulunan Şehit Ertuğrul Taciroğulları Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı yeni tamamlandığı öğrenilen okulda ders işlendiği sırada asma tavanda bulunan kartonpiyer koparak bir öğrencinin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğrenci, sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerde, sınıfta inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(AG-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı