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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Sınıf ve öğretmen seçimlerinde kura sistemi - MUĞLA

Sınıf ve öğretmen seçimlerinde kura sistemi - MUĞLA

- Sınıf ve öğretmen seçimlerinde kura sistemi - MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu'nun ilkokul ve anaokullarda incelemelerde bulunması - Cem Gençoğlu'nun çocuklarla bir araya gelmesi - Gençoğlu'nun açıklamalarıSınıf ve öğretmen seçimlerinde kura sistemi - MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu: - " Muğla 'daki sınıf ve öğretmen seçimlerinde kura sistemi denendi. Bunun hem öğretmenlerimiz arasındaki çalışma barışını hem de velilerimiz arasındaki adalet duygusunu güçlendirdiğini düşünüyorum" - "Herkesin kura sonucu kendisine düşen sınıfta, kendisine düşen öğretmenle mutlu ve başarılı bir eğitim öğretim yılı geçireceğine inancım tam"MUĞLA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Muğla 'daki sınıf ve öğretmen seçimlerinde kura sisteminin denendiğini, bunun hem öğretmenler arasındaki çalışma barışını hem de veliler arasındaki adalet duygusunu güçlendirdiğini söyledi.

Gençoğlu, Muğla 'nın Marmaris ilçesinde ortaokul, ilkokul ve anaokullarında incelemelerde bulundu.Veliler ve oryantasyon eğitim gören öğrencilerle sohbet eden Gençoğlu, ardından öğretmenlerle toplantı yaptı.Gençoğlu, toplantı sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim öğretim yılına başlamadan bir hafta önce Marmaris'te okulları ziyaret etiklerini, ortaokul, ilkokul ve anaokulların eğitime hazırlık sürecini takip ettiklerini belirtti.
Öğretmenlerin eğitim öğretim yılı mesleki hazırlık çalışmalarına başladığını aktaran Gençoğlu, "Öğretmenler kurullarını yapıyor, sınıflar dağıtılıyor ve sınıflarını hazırlıyor. Onlar da en az öğrenciler kadar heyecanlı. Öğretmenlerimizin özellikle müfredat uygulamalarımız ve kendilerine gönderdiğimiz materyal konusundaki memnuniyetlerini görmek bizi şevklendirdi." dedi.
Gençoğlu, bakanlık olarak temel ilkelerinin "en iyi okul eve en yakın okuldur" düşüncesi olduğunu dile getirdi. Muğla 'daki okullarda yeni bir sistem denendiğini bildiren Gençoğlu, şunları kaydetti:" Muğla 'daki sınıf ve öğretmen seçimlerinde kura sistemi denendi. Bunun hem öğretmenlerimiz arasındaki çalışma barışını hem de velilerimiz arasındaki adalet duygusunu güçlendirdiğini düşünüyorum. Herkesin kura sonucu kendisine düşen sınıfta, kendisine düşen öğretmenle mutlu ve başarılı bir eğitim öğretim yılı geçireceğine inancım tam."

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