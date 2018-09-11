Sınıf öğretmeni 5. kattan atlayarak intihar etti

-Yerde yatan Engin Saka'dan görüntüler

-Polis ekiplerinin çalışmalarından detaylar

-Babanın gelişi ve feryat yakması

-fotoğraf



( ORDU )- Ordu’da, annesinin vefatından sonra psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu iddia edilen 47 yaşındaki sınıf öğretmeni intihar etti ORDU



- Ordu’da, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen sınıf öğretmeni, bir binanın 5’inci katından atlayarak canına kıydı. Olay yerine gelen baba, sinir krizi geçirdi. Olay, Altınordu İlçesi Şirinevler Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Adil Karlıbel Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Okulu’nda sınıf öğretmeni olan Engin Saka (47), inşaatı süren 6 katlı bir apartmanın 5’inci katına çıktı. Bir süre burada bağıran Saka, daha sonra kendisini boşluğa bıraktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Annesi vefat edince psikolojisi bozulmuş Evli ve 2 çocuk babası olan Engin Saka’nın, bir süre önce annesini kaybettikten sonra psikolojik tedavi gördüğü iddia edilirken, tanıyanlar ise intihar eden kişiyi görünce şok oldu. Olayın gerçekleştiği yere gelen öğrencileri ise, gözyaşlarına hakim olamadı. Babası sinir krizi geçirdi Oğlunun intihar haberini alan ve emekli öğretmen olduğu bilgisine ulaşılan Mehmet Saka, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Acılı babayı, polis ekipleri sakinleştirmeye çalışırken, yaşlı adam ise oğlunu son bir kez görmek istediğini belirterek feryat etti. Acılı baba, 112 Acil Servis ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla güçlükle sakinleştirildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, konuyla alakalı tahkikatı sürdürüyor.

