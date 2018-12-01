Sinemaya gidemeyen çocuklar ilk kez gezici sinemayla buluştu Haberi

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( GİRESUN ) GİRESUN



- Giresun’un Görele ilçesinde sinemaya gidemeyen çocuklar Türkiye’yi dolaşan “Mobil Sinema” tırında ilk kez beyaz perdeyle buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Görele Belediyesi işbirliğiyle ilçeye gelen sinema tırında öğrenciler için sinema gösterimleri düzenlendi.

Proje kapsamında, mobil tırın içerisinde kurulan sinema salonuna gruplar halinde gelen öğrenciler, ilk kez beyaz perdeye yansıtılan filmlerle sinema ile tanışmanın mutluluğunu yaşadı. İlçede, bir gün süreyle mobil sinema ile yaklaşık 750 öğrenciye ulaşıldı. Sinema kültürünün gelecek nesillere de aktarılması adına güzel bir organizasyon hazırlandığını belirten Proje Koordinatörü Ümit Ulusan, "Sivas’tan başlayan etkinlik Türkiye'yi gezecek ve 110 çocuk aynı anda, tırın içine kurulan bu sinema salonunda film izleme imkanına sahip oluyor. Böylelikle 'Çocuklar İçin Gezen Sinema' sayesinde 100 binlerce çocuğa ulaşacağız. Türkiye genelinde sinemaya seyirci sağlayacak bu proje, önemli bir kültür vazifesini yerine getirmiş olacak. Farklı kültürel değerleri edebiyatın yanı sıra görsel olarak da sinema aracılığıyla sunmak gerekiyor. Bildiğimiz gibi sinema, toplumun genel kültürünü artırmada önemli bir araçtır. İzlediğimiz filmlerde, filmin ait olduğu toplumun yansımasını görürüz. Toplumlar, değerlerini, acılarını, sevinçlerini, bireylerin düşüncelerini, yaşam döngülerini sinema ile anlatırlar. Çocukların sinema ile tanışması, genel kültürlerini artıracağı gibi hayal güçlerini de geliştirir. Sinema ile çocuklar dünya kültürleri ile tanışıp, birçok görüş ve bakış açısı olduğunun bilincine varırlar" dedi.

Görele Belediyesi katkılarıyla ilçe sınırlarında bir gün boyunca kurulan "Çocuklar İçin Gezen Sinema" etkinliğine katılan Belediye Başkanı Tolga Erener, çocukların kültürel ve hayal dünyasına katkı sağlayan böylesi projelerin desteklenmesi anlamında tüm gayretleri gösterdiklerini söyledi.



Birçoğu belki de ilk kez beyaz perde ile tanışan çocukların gelişimine katkı sağlayacak sinema gösterilerine belediye olarak destek olmanın sosyal belediyeciliğin gereği olduğunu belirten Başkan Erener, "İlçemiz sınırları içerisinde belki de ilk defa sinemayla tanışan çocuklarımızın mutluluklarını heyecanlarını yüzlerinde görmek bizleri de mutlu ediyor. Sosyal belediyeciliğin gereği olarak ilk başta çocuklarımızın gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Daha farklı projelerle çocuklarımızı mutlu etmek istiyoruz. Gezen sinema projesi de yine belediyemizin katkılarının olduğu bir projedir" diye konuştu.



