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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sinekli - Danamandıra yolunda kaza: 1 ölü

Sinekli - Danamandıra yolunda kaza: 1 ölü

Kaza yapan kamyon

Hastane Trol 

-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sinekli-Danamandıra yolu üzerinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişide yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Sinekli-Danamandıra yolu üzeri İSKİ Kuyuları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içerisinde Mustafa Koç ve Serdar Sultan’ın bulunduğu çöp kamyonu, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu trafo direğine çarpıp çamur alana düştü. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde bulunan Mustafa Koç ve Serdar Sultan olay yerine gelen ambulanslarla Silivri Devlet Hastanesi ve Özel Medicalpark hastanesine kaldırıldı. Silivri Devlet Hastanesine kaldırılan Serdar Sultan’ın yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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