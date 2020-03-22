Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Sındırgı zabıtası yaşlıların emrinde

Sındırgı zabıtası yaşlıların emrinde

-Zabıta memurunun eczaneye girmesi

Gesi Ülser Memur Sokağa Çıkma Yasağı Zabıta 

--Eczaneden yaşlı vatandaşın ilaçlarının alınması
--Zabıtanın ilaçları yaşlı vatandaşa ulaştırması
--Zabıta müdürünün açıklaması

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile birlikte 65 yaş üstü ve kronik hastaların sokağa çıkması ile birlikte Sındırgı Belediyesi Zabıta ekipleri nöbetçi yardım timi oluşturdu. 153’ e gelen talepler doğrultusunda 65 yaş üstü ve çıkma yasağı bulunan vatandaşların özellikle ilaç ihtiyacı başta olmak üzere, farklı talepleri kapılarına kadar ulaştırılıyor. Sındırgı Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Sivrikaya yaptığı açıklamada “ İçişleri Bakanlığımızın uygulamış olduğu 65 yaş üstü yaşlı vatandaşlarımız için sokağa çıkma yasağına istinaden biz de yaşlılarımızın temel ihtiyaçlarını giderebilmek babında ilaçlarını, kişisel ihtiyaçlarını giderebilmek için Zabıta müdürlüğü olarak çalışma kapasitesini arttırarak ekiplerimizi çoğalttık. Nöbetçi ekipler oluşturduk. Ek önlemler aldık. Her türlü ihtiyaçlarını ve gerekli olan tüm malzemeleri konusunda 153e ulaşan tüm vatandaşlarımıza gerekli yardımları yapmaktayız“ sözlerine yer verdi. Sındırgı Belediyesi Zabıta ekiplerince ilaçları evine kadar ulaştırılan 81 yaşındaki Gülseren Topçu da memnuniyetini dile getirerek “Allah razı olsun. İlaçlarımı kapıma kadar getirdiler“ dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
CHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet AldıCHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet Aldı
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
Tuncelide Bot Devrildi: 1 Uzman Çavuş KayıpTuncelide Bot Devrildi: 1 Uzman Çavuş Kayıp
İstanbulun Meydanları Boş Kaldıİstanbulun Meydanları Boş Kaldı
Umre Yolcuları Karantina Yurtlarına GötürülüyorUmre Yolcuları Karantina Yurtlarına Götürülüyor
Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı