Sındırgı Devlet Hastanesinde yangın paniği İzle



- Balıkesir’in Sındırgı ilçe devlet hastanesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Sındırgı Devlet Hastanesinde gece saatlerinde çıkan yangın panik yaşanmasına yol açtı. Edinilen bilgiye göre ameliyathanedeki cihazların besleme ünitesindeki akülerden nedeni belirsiz bir şekilde duman çıkarmaya başladı.

Isınmadan dolayı kablolardan çıkan dumanlar ve koku acil servis ekipleri tarafından fark edildi. Hastane güvenlik ekiplerinin itfaiyeye haber vermesi sonucunda olay yerine kısa sürede gelen Sındırgı İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Yanan kablo kokusu ve elektrik kesintilerinden dolayı hastanede tedavi gören ve palyatif bölümündeki 9 hasta Umke ,Akut ve ilçelerden gelen ambulanslarla Bigadiç Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayın duyulması üzerine hastaneye gelen Belediye Başkanı Ekrem Yavaş yetkililerden bilgi alarak hasta ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini sundu.

