Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sındırgı Devlet Hastanesinde yangın paniği

Sındırgı Devlet Hastanesinde yangın paniği

Hastaneden detay görüntüler

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Yangın Paniği Geçmiş Olsun Devlet Hastanesi Ameliyathane Yangına Müdahale 


- Balıkesir’in Sındırgı ilçe devlet hastanesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Sındırgı Devlet Hastanesinde gece saatlerinde çıkan yangın panik yaşanmasına yol açtı. Edinilen bilgiye göre ameliyathanedeki cihazların besleme ünitesindeki akülerden nedeni belirsiz bir şekilde duman çıkarmaya başladı.
Isınmadan dolayı kablolardan çıkan dumanlar ve koku acil servis ekipleri tarafından fark edildi. Hastane güvenlik ekiplerinin itfaiyeye haber vermesi sonucunda olay yerine kısa sürede gelen Sındırgı İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Yanan kablo kokusu ve elektrik kesintilerinden dolayı hastanede tedavi gören ve palyatif bölümündeki 9 hasta Umke ,Akut ve ilçelerden gelen ambulanslarla Bigadiç Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayın duyulması üzerine hastaneye gelen Belediye Başkanı Ekrem Yavaş yetkililerden bilgi alarak hasta ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini sundu.
İlgili Foto Galeriler
Mardin'de PatlamaMardin'de Patlama
Bu Acıya Yürek DayanmazBu Acıya Yürek Dayanmaz
Adanada, Sulama Kanalına Devrilen Otomobildeki Anne Ve Kızını Çevredeki Vatandaşlar KurtardıAdanada, Sulama Kanalına Devrilen Otomobildeki Anne Ve Kızını Çevredeki Vatandaşlar Kurtardı
Otobüsün Çarptığı Adam Bariyerlerde SıkıştıOtobüsün Çarptığı Adam Bariyerlerde Sıkıştı
Korkunç Kaza! Ölü Ve Yaralılar VarKorkunç Kaza! Ölü Ve Yaralılar Var
Çocukların Gözü Önünde Cani Koca Dehşeti!Çocukların Gözü Önünde Cani Koca Dehşeti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı