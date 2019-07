Sındırgı’da 'mis kokulu hasat'

--Genç kızın lavanta bahçesinde özçekim yapması

( BALIKESİR )- Lavanta hasadı şenlik havasında gerçekleştirildi- Arıcılar lavanta tarlasına kovanlarını getirdi BALIKESİR



- Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde lavanta hasadı şenlik havasında yapıldı. İlçede bulunan arı yetiştiricileri kovanlarını lavanta bahçelerinin yanına getirdi. Sındırgı ilçesinde alternatif tarım ürünlerini artırmak ve kıraç arazilerin değerlendirilmesi maksadıyla 2016 yılında Büyükşehir Belediyesi ile birlikte oluşturulan örnek lavanta bahçesinde üçüncü hasat yapıldı. Renkli görüntüsü ve mis kokusu ile fotoğraf karelerini de süsleyen tarlada vatandaşlarla birlikte hasat yapıldı. Hasat başlamadan önce lavantanın yetişme süreci hakkında vatandaşlara bilgi verildi.

İlaç sanayiinden kozmetiğe, gıdadan parfümeri sektörüne kadar pek çok kullanım alanı bulunan lavanta yetiştiriciliği vatandaşlardan da talep görmeye başladı.

Yurt içinden ve yurt dışından birçok vatandaşa lavanta yetiştiriciliği konusunda teknik destek verildi.

5 bin metrekare üzerine dikilen 5 bin 500 kök lavantanın ilk hasadından yaklaşık 10 bin lira gibi kar elde edilmişti. Her hasat döneminde kazanç arttığı gibi dolaylı yoldan ilçe ekonomisine ve vatandaşlara da katkı sağlanıyor. Lavantanın ekonomik katkısının artırılmasını sağlamak için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezinde lavanta yağına çevriliyor. Bunun yanında lavanta, Hanımeli arşısında işlenen keselere konulara ev kokusu olarak da değerlendiriliyor. Arıcılar da lavanta tarlasından memnun İlçede arıcılık yapan ve lavanta tarlasına yakın yerde kovanları bulunan arıcılar, baldaki verimin ve kalitenin arttığını belirtti.

Üretilen ballar tahlile gönderildiğinde lavanta balı olarak değerlendirildi. Lavanta kokusunun ve özünün hakim olduğu ballar şifa kaynağı halini alıyor. Çeşitli bölgelerde lavanta dikiminin gerçekleştirilmesi için büyükşehir ve belediye iş birliği ile vatandaşlara destek sunuluyor. Lavantanın aşırı sulamaya ihtiyaç duymaması, kıraç araziyi sevmesi ve aynı kök ile 20 yıla kadar ürün elde edilmesi alternatif tarım için cezbedici özellik taşıyor. Fotoğraf tutkunlarının ve düğün fotoğrafçılarının adresi oldu Hasat dönemi öncesinde ilçeye gelen fotoğraf tutkunları, düğün fotoğrafçıları ve vatandaşlar, lavanta tarlasında fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Sındırgı Belediyesi tarafından oluşturulan fotoğraf köşesi ise hasat şenliğine katılan vatandaşların ilgi odağı oldu. Hasat öncesi konuşan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Doğal şehir Sındırgı’da farklı faaliyetler ile ekonomiye katkı sağlamaya devam ediyoruz. Menet kırı dediğimiz, aslında hiç kimsenin tarım için kullanmadığı, susuz bir alanda yapılmış güzel bir lavanta bahçesindeyiz. Düne kadar olmaz denilen, lavanta nasıl bir şeymiş denilen hadise bugün gerçek oldu ve üçüncü hasadımızı gerçekleştiriyoruz. Turizmle gelişen ve kalkınan ilçemizde yaz aylarında turizm gezilerine katkı sağlayacak da bir alan. Bizler bu bahçe ile hem turizme katkı sağlayabilmek, hem de kırsal mahallelerimize örnek teşkil etmesini hedefliyoruz. Başta Büyükşehr Belediyesi'ne ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanımız Ahmet Mekin Tüzün’ün destekleri ve belediye personelimin gayretleri ile örnek olarak oluşturduğumuz lavanta bahçemizde de üçüncü hasadımızı gerçekleştiriliyoruz. Büyükşehir olmanın avantajı biraz da bu. Sadece yol kanalizasyon değil, tarım ve hayvancılık alanında da vatandaşlarımıza kazanç sağlayacak projelere destek veriliyor. Bu projemiz başarılı oldu. Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız lavanta yetiştirme konusunda destek aldı. Bizler de lavantayı Hanımeli Çarşı'mızda kadınların diktiği keselerde koku amaçlı kullandığımız gibi ekonomik girdisini çoğaltmak, yağ analizini yapmak için lavanta yağına çevirdik. İlçemizin bu iş için gayet uygun olduğunu görmüş olduk. Çevresindeki kovanlardan aldığımız bal numunelerine de analize gönderdik. Özellikle bu yıl fotoğraf tutkunlarının, ilçeye gelen ziyaretçilerin de uğrak noktalarından biri lavanta bahçemiz oldu. İnşallah önümüzdeki sezona bahçemizin çevresinde oluşturacağımız ufak dokunuşlarla fotoğraf alanlarını çoğaltacağız. Kapılarımız her zaman açık. Vatandaşlarımıza her türlü desteğe hazırız” dedi.

