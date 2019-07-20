Sındırgı’da heyelan nedeniyle yollar kapandı

-YOL AÇMA ÇALIŞMALARI



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Kırsal mahallelelerin yollarının kapandığı heyelan alanında çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre Sındırgı’da aşırı yağış nedeniyle Simav Çayının taşması sonucunda yüksek bölgelerde bulunan mahallelerin bağlantı yollarında heyelan yaşandı. Sındırgı’nın Cüneyt, Deregölcük ve Sinandede kırsal mahallelerinde orman bağlantı yolları yapılan çalışmalar neticesinde açılmasına rağmen çevre sakinleri tarafından yolun heyelan riskine karşın araç ve yaya trafiğine kapatılması gerektiği ifade edildi. Kapanan yolları açma çalışmaları sürdürülüyor.

