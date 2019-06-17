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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sındırgı’da dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Sındırgı’da dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

selden detaylar

( BALIKESİR ) - BALIKESİR

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- Sındırgı’da 5 dakikalık dolu yağışı ve arkasından başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Sındırgı-Simav karayolunda bunun Nara Deresi sağanak yağmur sonrası taşarken, Sındırgı ilçe merkezinde de evlerin bodrum kısımlarına su bastı. Sındırgı-Simav Karayolu’nda etkili olan dolu yağışı ve ardından sağanak yağmur yolun aksamasına neden oldu. Sağanak yağmur sonrasında Sındırgı-Simav karayolu üzerinde bulunan dere taştı. Taşkın sonucu yol sular altında kalırken ulaşım yaklaşık yarım saat boyunca yapılamadı. Karayolunda araçlar suyun geçmesini beklerken uzun kuyruklar oluşturdu. Öte yandan Sındırgı ilçe merkezinde etkin olan yağmur sonrasında bazı evlerin bodrum katlarını su bastı. Yağışın etkisini kaybetmesiyle birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri su boşaltma çalışmalarında bulundu. Yaşanan aşırı yağış sonrasında ölü ve yaralı bulunmazken, su basan evlerdeki hasar tespit çalışmaları devam ediyor. (ÖK-BD
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