Sındırgı’da çocuklar bisiklet turu yaptı

-Bisiklet ile ilçenin gezilmesi

-Kaymakam Oktay'ın açıklaması

-Vatandaşlar ve çocukların açıklamaları

-Müdür Durak'ın açıklaması



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde ilçe milli eğitim müdürlüğü, kaymakamlık ve belediye işbirliği ile çocuklara bisikleti sevdirmek, ara tatillerini verimli geçirmelerini sağlamak için “Doğa İçin, Sağlık İçin Pedal Çevir“ sloganı ile bisiklet turu organize edildi. Kaymakam Zafer Oktay, Belediye Başkan Vekili Çağrı Çağatay Çavdar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır, öğretmen ve yüzlerce öğrencinin katılımı ile Sındırgı bisiklet turu gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanında başlayan bisiklet turu Balıkesir Caddesi, Çevre yolu, Akhisar Caddesi güzergahında devam etti. Yaklaşık 14 km’lik bir yolu katılımcılar bisikletleri ile gitti. Etkinlik arasında Şerif Pehlivan heykeli önünde mola veren çocuklara kek, meyve suyu ve su ikram edildi. Hatıra fotoğrafının ardından bisiklet turuna devam eden çocuklar gönüllerince eğlendi. Bisiklet kullanımının sağlık açısından da çok önemli olduğunu belirten Zafer Oktay, "Sağlık için pedal çevir sloganımızla bugün öğrencilerimizle beraber, öğretmenlerimizin de iştarikye bir projeyi tatbik ediyoruz. Gayemiz sağlıklı yaşamak. Bu bakımdan bu yıl bu etkinliğimizin ikincisini gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimize hareket imkanı sağlamak ve sağlıklı bir yaşam için, özellikle onları sürekli olarak kapalı ortamlardan uzak tutmak adına bu etkinliklerimizi sürekli hale getiriyoruz. Bunlar farklı sportif etkinliklerle beraber bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben tüm vatandaşlarımızı da bu tip etkinliklere katılmaya davet ediyorum. Bisiklet kullanmak gerçekten vücut sağlığı için önemli. Bu bakımdan bu etkinliklerimiz yıl içerisinde hava müsaade ettiği sürece devam edeceğiz. Öğrencilerimizin de bunu alışkanlık haline getirmesi için hep birlikte çaba sarf edeceğiz“ şeklinde konuştu.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Salih Durak ise, "Sındırgı Belediyesi en çok çocukların belediyesi olduğunu bugün de yapılan bisiklet binme etkinliği ile gösterdi. Biz çocuklarımızın gelişimi için her türlü çalışma da yer alıyoruz. Onların ara tatillerini iyi değerlendirmeleri adına sinema etkinliği, kitap okuma etkinliğinin yanında bisiklet turu ile onlara fırsatlar sunuyoruz. Her cuma sinema etkinliklerimizi de sürdüreceğiz” sözlerine yer verdi.



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