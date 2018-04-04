Sındırgı-Akhisar yolunun temeli 'Kanlı Viraj'da atıldı - BALIKESİR
Sındırgı - Akhisar yolunun temeli "Kanlı Viraj"da atıldı - BALIKESİR
: - İnşaat çalışmalarından görüntüler - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'ın karşılanması - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'ın konuşması - Dua edilmesi ve temel atma töreni - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: - "Yol, seyahatimizin emniyeti ve güvenini sağlamanın ötesinde çok ciddi bir şekilde ticarete de katkı yapıyor"BALIKESİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Yol, seyahatimizin emniyeti ve güvenini sağlamanın ötesinde çok ciddi bir şekilde ticarete de katkı yapıyor." dedi. Balıkesir 'in Sındırgı ilçesindeki sık sık ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları meydana geldiği için "Kanlı Viraj" olarak anılan mevkide düzenlenen Sındırgı - Akhisar yolu temel atama törenine katılan Dağ, yaptığı konuşmada, bu yolun yenilenmesiyle Balıkesir ile Manisa asında ulaşımın daha rahat sağlanacağını söyledi.
Toplam maliyeti 113 milyon lira olacak yolun aynı zamanda ticarete de katkı sağlayacağını vurgulayan Dağ, şunları kaydetti:"Ben 7 yıldır milletvekiliyim. Kürsüye çıktığımızda Allah'ıma şükür en iyi olduğumuz konu yollar. Bugüne kadar Türkiye'de duble yol konusunda 6 bin kilometrede, şu anda 19 bin kilometre ekleme yaptık. Bu ciddi bir oran. 'Acaba yollar yapıldı, bunun faydası ne oldu?' Yol, seyahatimizin emniyeti ve güveni sağlamanın ötesinde çok ciddi bir şekilde ticarete de katkı yapıyor. İnsan hayatında yollardan dolayı 2002'den önce ölüm oranı çok daha yüksek noktalarda, 10'larda, 15'lerde iken şu an bu oran 1'e, 2'ye düşmüş noktada. Hem insan hayatını etkiliyor hem de ülkenin katma değerini artırıyor. Yollar illerin sanayisine ve ticaret hacminin artmasına da büyük katkılar sağlıyor." - "Şimdi inşallah bir tık daha yukarı çıkıyoruz, duble yollara devam ediyoruz"Dağ, şu anda çoğu ilde organize sanayi bölgelerinin bulunduğunu, bunun sayesinde işsizliğin de önüne geçildiğini ifade ederek, şöyle devam etti:"Bugün ülkenin birçok bölgesinde organize sanayi bölgesinden, ticaret alanlarından 'İşsizlik yok diye bahsediyorsak.' sadece İzmir, Kocaeli, Bursa, İstanbul'a sıkışmış değil ticaret. Ticaret bugün Bilecik'te, Çankırı'da, Gaziantep'te varsa, bunun en büyük etkenlerden birisi ulaşımın da oraya sağlanmış olmasıdır. Şimdi inşallah bir tık daha yukarı çıkıyoruz, duble yollara devam ediyoruz. Otoyollarla ülkenin tamamını birbirine bağlama çalışmamız var. İzmir - İstanbul otoyolu inşallah önümüzdeki sene sonunda nihayete erecek. Böyle bir proje İzmir ve İstanbul'u birbirine bağlayacak. Yine Yüksek Hızlı Tren projeleriyle bunları önümüzdeki süreçte hayata geçirme noktamız olacak ve Ankara - İzmir Yüksek Hızlı Tren projesi çok uzakta değil. Manisa'dan geçecek. İnşallah bu Akhisar yolu da bitince bölgemize katkı sağlayacak. Akhisar - Sındırgı yolunda 55 iş makinesi çalışacak. 178 personel çalışıyor, bu 280'e çıkacak. Aynı zamanda istihdam sağlanmış olacak. İnşallah önümüzdeki senenin sonunda tamamlanacak."Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da Sındırgı - Akhisar yolunun tamamlanmasıyla 70 yıllık rüyanın gerçekleşeceğini söyledi.
Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür eden Yavaş, her iki ilçenin vatandaşlarına da hayırlı olmasını diledi.Konuşmanın ardından Dağ ile Yavaş, butona basarak Sındırgı - Akhisar yolunun ilk harcını döktü.Törene, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir ve çok sayıda vatandaş da katıldı.